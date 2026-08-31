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Elina Svitolina‐Monfils : « Je ne peux pas dire que Gaël et moi ayons plei­ne­ment profité de ce moment »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par le média ukrai­nien BTU à l’US Open, où elle s’est faci­le­ment quali­fiée pour le deuxième tour, Elina Svitolina est revenue sur son parcours en double mixte aux côtés de son mari, Gaël Monfils. 

Les deux tour­te­reaux ont été battus la semaine dernière en demi‐finales contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli : 4–5(7), 4–1, 10–5.

« C’est dommage que ce soit la première et la dernière fois que nous jouions ensemble avec Gaël, et je ne peux pas dire que nous ayons plei­ne­ment profité de ce moment, car nous voulions jouer du mieux possible. En demi‐finale, on commence à jouer pour le résultat. Au premier tour, l’ob­jectif était simple­ment d’es­sayer de gagner quelques jeux et de ne pas aban­donner à 1–4, 1–4. Mais plus on avance, plus tout devient sérieux. C’était donc très inté­res­sant, nous avons vécu une expé­rience formi­dable. C’est un événe­ment marquant dont nous nous souvien­drons certai­ne­ment », a confié la 9e joueuse mondiale. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 16:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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