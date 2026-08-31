Dans des propos relayés par le média ukrai­nien BTU à l’US Open, où elle s’est faci­le­ment quali­fiée pour le deuxième tour, Elina Svitolina est revenue sur son parcours en double mixte aux côtés de son mari, Gaël Monfils.

Les deux tour­te­reaux ont été battus la semaine dernière en demi‐finales contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli : 4–5(7), 4–1, 10–5.

« C’est dommage que ce soit la première et la dernière fois que nous jouions ensemble avec Gaël, et je ne peux pas dire que nous ayons plei­ne­ment profité de ce moment, car nous voulions jouer du mieux possible. En demi‐finale, on commence à jouer pour le résultat. Au premier tour, l’ob­jectif était simple­ment d’es­sayer de gagner quelques jeux et de ne pas aban­donner à 1–4, 1–4. Mais plus on avance, plus tout devient sérieux. C’était donc très inté­res­sant, nous avons vécu une expé­rience formi­dable. C’est un événe­ment marquant dont nous nous souvien­drons certai­ne­ment », a confié la 9e joueuse mondiale.