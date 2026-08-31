Dans des propos relayés par le média ukrainien BTU à l’US Open, où elle s’est facilement qualifiée pour le deuxième tour, Elina Svitolina est revenue sur son parcours en double mixte aux côtés de son mari, Gaël Monfils.
Les deux tourtereaux ont été battus la semaine dernière en demi‐finales contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli : 4–5(7), 4–1, 10–5.
« C’est dommage que ce soit la première et la dernière fois que nous jouions ensemble avec Gaël, et je ne peux pas dire que nous ayons pleinement profité de ce moment, car nous voulions jouer du mieux possible. En demi‐finale, on commence à jouer pour le résultat. Au premier tour, l’objectif était simplement d’essayer de gagner quelques jeux et de ne pas abandonner à 1–4, 1–4. Mais plus on avance, plus tout devient sérieux. C’était donc très intéressant, nous avons vécu une expérience formidable. C’est un événement marquant dont nous nous souviendrons certainement », a confié la 9e joueuse mondiale.
Publié le lundi 31 août 2026 à 16:26