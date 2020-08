La vague de forfaits pour l’US Open ne s’arrête plus. La cinquième joueuse mondiale Elina Svitolina a annoncé sur son compte Twitter ce vendredi qu’elle n’irait pas à New-York cette année : « En considérant tous les aspects, j’ai décidé de ne pas jouer l’US Open. Je ne me sens pas à l’aise de voyager aux États-Unis sans faire courir des risques à mon équipe et moi. » L’Ukrainienne a tout de même remercié les organisateurs pour leurs efforts et a souhaité bonne chance à tous les participants.

Plus tôt dans la journée, nous apprenions déjà le retrait de la numéro 7 mondiale Kiki Bertens. Chez les dames, c’est une véritable hécatombe de forfaits : Barty, Svitolina, Bertens, Pavlyuchenkova, Zheng, Georges, Zhu, Potapova, Bogdan et Stosur…