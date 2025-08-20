AccueilUS OpenEmma Raducanu : "Carlos m'a dit que si j'enlaçais Draper, c'était fini...
Emma Raducanu : « Carlos m’a dit que si j’en­la­çais Draper, c’était fini entre nous, il est vrai­ment jaloux »

Antoine Touchard
Antoine Touchard

Emma est maligne et elle en fait quelques fois des tonnes juste pour donner le change. C’est exac­te­ment ce qu’elle a fait après le double avec cette décla­ra­tion tapageuse.

Il reste que les deux cham­pions ont fait preuve d’une vraie compli­cité durant leur match même s’ils ont été dominés par Pegula et Draper. D’ailleurs le Britannique a pris cette compé­ti­tion très sérieux car il a envoyé du « bois » durant toute la rencontre, sans pitié Jack !

Publié le mercredi 20 août 2025 à 11:45

We Love Tennis
