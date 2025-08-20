Emma est maligne et elle en fait quelques fois des tonnes juste pour donner le change. C’est exac­te­ment ce qu’elle a fait après le double avec cette décla­ra­tion tapageuse.

Raducanu on not hugging Draper after loss in US Open Mixed Doubles :



« Carlos told me if I hug Draper then we’re through, he gets really jealous. »



(Via @TMZ_Sports) https://t.co/2tfwzFZAb2 pic.twitter.com/Oh6oDnSLpg — TENNISCentel (@TennisCentel) August 19, 2025

Il reste que les deux cham­pions ont fait preuve d’une vraie compli­cité durant leur match même s’ils ont été dominés par Pegula et Draper. D’ailleurs le Britannique a pris cette compé­ti­tion très sérieux car il a envoyé du « bois » durant toute la rencontre, sans pitié Jack !