Emma est maligne et elle en fait quelques fois des tonnes juste pour donner le change. C’est exactement ce qu’elle a fait après le double avec cette déclaration tapageuse.
Raducanu on not hugging Draper after loss in US Open Mixed Doubles :— TENNISCentel (@TennisCentel) August 19, 2025
« Carlos told me if I hug Draper then we’re through, he gets really jealous. »
Il reste que les deux champions ont fait preuve d’une vraie complicité durant leur match même s’ils ont été dominés par Pegula et Draper. D’ailleurs le Britannique a pris cette compétition très sérieux car il a envoyé du « bois » durant toute la rencontre, sans pitié Jack !
Publié le mercredi 20 août 2025 à 11:45