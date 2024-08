De passage ce lundi dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV aux côtés de Benoît Maylin, le jour­na­liste Frédéric Verdier a donné son avis sur les récents propos d’Emma Raducanu concer­nant la retraite d’Andy Murray.

Et mani­fes­te­ment, notre confrère n’a pas du tout apprécié la sortie de la joueuse britannique.

🤦‍♂️ « Je ne suis pas d’ac­cord avec Raducanu. Ce n’est pas elle qui va nous dire s’il faut oublier Andy Murray ou non. Elle n’est rien dans l’his­toire du tennis. »



« Je ne suis pas du tout d’ac­cord. Je comprends très bien ce qu’elle veut dire mais elle le dit mal, ce n’est pas à elle de le dire. Et pour le coup, je suis désolé, mais elle n’est rien dans l’his­toire du tennis. Son titre à l’US Open est mythique mais c’est un « one shot », elle n’a rien confirmé depuis mais à la limite ce n’est même pas elle qui est en cause, c’est juste de dire : « le tennis ne pardonne pas, il ne pardonne rien ». C’est faux, ce n’est pas vrai. Les gens ont de la mémoire et il n’est pas ques­tion d’ou­blier Roger Federer ou Rod Laver. Cela n’a pas de sens, c’est ridi­cule. Comprendre l’his­toire et le passé, c’est comprendre l’avenir. Ce n’est pas Raducanu qui va nous dire s’il faut respecter Andy Murray ou ne pas le respecter, l’ou­blier ou ne pas l’oublier. »