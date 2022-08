« En fait, Djokovic se prive d’une chance de devenir le plus grand joueur de tennis de l’histoire pour défendre ses principes, ce que l’on ne peut dire d’aucun athlète de haut niveau au cours de la dernière décennie », estime l’animateur Clay Travis

Fondateur du site OutKick et anima­teur de radio bien connu de l’autre côté de l’Atlantique, Clay Travis a réagi avec une certaine amer­tume au forfait défi­nitif de Novak Djokovic pour l’US Open même s’il a préféré insister sur les convic­tions profondes du Serbe.

« En fait, Novak Djokovic se prive d’une chance de devenir le plus grand joueur de tennis de l’his­toire pour défendre ses prin­cipes, ce que l’on ne peut dire d’aucun athlète de haut niveau au cours de la dernière décennie. Djokovic aurait été le favori à l’Open d’Australie et il aurait été le favori à l’US Open, et au minimum, il est probable qu’il aurait gagné au moins un de ces tour­nois. Et il y aurait eu de bonnes chances, au vu de son jeu, qu’il remporte les deux, ce qui aurait fait de lui le plus grand joueur de tennis de l’his­toire du tennis masculin, et peut‐être qu’il aurait fini par remporter plus de tour­nois majeurs que n’im­porte quel homme ou femme. Au lieu de cela, il a défendu ses prin­cipes plutôt que ses avantages. »