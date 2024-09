Une nouvelle fois déce­vant dans un match impor­tant, face à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open (battu en quatre sets), Alexander Zverev pourra se consoler avec une 2e place mondiale à l’issue du tournoi.

Une conso­la­tion loin d’être suffi­sante pour notre confrère Frédéric Verdier, consul­tant pour l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV.

🧠 « Zverev a fait un match immonde sur le volet mental, il n’a toujours pas fait ce travail pour aborder les Grands Chelems diffé­rem­ment. Il faut qu’il se pose les bonnes ques­tions, il ne se donne pas les moyens de gagner un majeur un jour. »



« Alexander Zverev nous a encore déçu dans les grandes largeurs. Jamais patron, il va être numéro 2 mondial, la belle affaire ! Et c’est terrible je pense car cela lui donne encore moins de raisons de changer quelque chose. Il était à 73 matchs, alors très bien il marque des points partout. Mais là, il est favori de son quart, il sait très bien que derrière il y a Tiafoe, qui ne peut pas lui créer des problèmes inso­lubles. Il fait un match immonde, surtout sur le plan du carac­tère. Et qu’est‐ce qu’il trouve à dire derrière ? « Mon revers était dégueu­lasse, il m’a trahi ». Ce n’est pas vrai. Il a fait beau­coup plus de fautes en coup droit, comme d’ha­bi­tude. Et s’il a fait quelques fautes en revers, et là je le rejoins, ce n’est pas un hasard non plus. Pourquoi ton coup fort te trahit à certains instants, ce jour‐là ? Parce que c’est un Grand Chelem. Rejoue Acapulco ou Los Cabos, tu verras que ton revers reste un coup hyper fiable. »