La méthode Coué peut avoir du bon mais il semble que dans le cas de Tayor Fritz cela frise l’amnésie. On ne perd pas 11 fois de suite si l’on est si près de son adversaire.

Pourtant à l’issue de sa défaite en quarts de finale de l’US Open face à Novak Djokovic, l’Américain, plutôt que de se remettre vrai­ment en cause, a tenté de se rassurer.

« Nous avons tous deux été très régu­liers, chacun atten­dant les erreurs de l’autre. Il a commis beau­coup plus de fautes que d’ha­bi­tude, et je me suis créé beau­coup d’oc­ca­sions de break par rapport aux premiers sets. Au final, je n’ai pas besoin de beau­coup mieux jouer pour y arriver. C’est ça qui est frus­trant, car j’ai eu toutes les occa­sions en jouant comme ça. Il faut que je serve un peu mieux, pas aussi mal que dans les deux premiers sets. C’est une des choses que font les grands joueurs au final, ce qui fait leur gran­deur : ils remportent les points impor­tants. Je savais que je devrais lui prendre ces points, car il n’al­lait pas les céder. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé. Beaucoup de mes armes n’étaient pas là à ces moments‐là. C’était décevant. »