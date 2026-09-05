Sa victoire surprise contre Arthur Fils au premier tour de l’US Open n’aura donc pas été qu’un coup d’un jour.
Stefanos Tsitsipas a en effet confirmé son retour en forme en s’offrant cette nuit le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, au troisième tour de l’US Open, après pourtant un premier set catastrophique, notamment au service : 2–6, 6–1, 7–6, 6–1, en 2h35.
Interrogé sur cette sorte de resurrection en conférence de presse après avoir flirté avec la sortie du Top 100 (87e en juin dernier), le Grec a tenu à insister sur a force mentale et une philosophie positive.
« Quand on est très bien classé et qu’on est tête de série dans un tournoi comme celui‐ci, et pas seulement tête de série mais l’un des grands favoris d’un Grand Chelem, on ressent quelque chose d’un peu différent quand on entre sur le court. Je n’ai pas l’impression d’avoir trop de choses à craindre. Je me contente de jouer et d’apprécier le moment. Si tout se passe bien, tant mieux. Dans ma tête, j’essaie aussi d’adopter cette vieille philosophie grecque qui consiste à se préparer au pire scénario possible avant de partir au combat, avant d’entrer dans cette zone de guerre, pour ainsi dire. J’ai déjà accepté le fait qu’il puisse y avoir des scénarios vraiment catastrophiques. Tout ne se passera pas toujours de manière idéale, comme je le souhaiterais, alors aborder un match avec cet état d’esprit me permet de voir ce que je fais sur le court d’une manière légèrement différente de d’habitude. Avant, j’aurais dit qu’un excès d’optimisme et de confiance peut aussi ruiner ton jeu. Je l’ai appris de différentes manières tout au long de ma carrière. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 10:40