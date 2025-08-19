Toujours touché au niveau du dos, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’US Open, qui se dérou­lera du 24 août au 7 septembre. Le numéro 1 fran­çais, 20e joueur mondial, a expliqué sa déci­sion sur Instagram.

Arthur Fils 🇫🇷 en Grand Chelem.



🇦🇺 Abandon 3 ème tour

🇫🇷 Forfait 3 ème tour

🇬🇧 Absent

🇺🇸 Absent



Arthur Fils est une formi­dable raison d’être dépressif. — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 19, 2025

« Après une bles­sure qui m’avait tenu éloigné des courts, une alerte ressentie à la reprise, d’abord à Toronto puis à Cincinnati, m’a conduit à prendre la déci­sion diffi­cile mais raison­nable de renoncer à l’US Open, a écrit le numéro 20 mondial. Cette déci­sion a été prise pour permettre une récu­pé­ra­tion complète. Je travaille dur chaque jour avec mon équipe pour revenir en pleine forme et être prêt pour cette fin de saison. »