Énorme coup dur pour Arthur Fils : « C’est une déci­sion diffi­cile mais raisonnable… »

Toujours touché au niveau du dos, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’US Open, qui se dérou­lera du 24 août au 7 septembre. Le numéro 1 fran­çais, 20e joueur mondial, a expliqué sa déci­sion sur Instagram.

« Après une bles­sure qui m’avait tenu éloigné des courts, une alerte ressentie à la reprise, d’abord à Toronto puis à Cincinnati, m’a conduit à prendre la déci­sion diffi­cile mais raison­nable de renoncer à l’US Open, a écrit le numéro 20 mondial. Cette déci­sion a été prise pour permettre une récu­pé­ra­tion complète. Je travaille dur chaque jour avec mon équipe pour revenir en pleine forme et être prêt pour cette fin de saison. »

Publié le mardi 19 août 2025 à 16:01

