Toujours touché au niveau du dos, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’US Open, qui se déroulera du 24 août au 7 septembre. Le numéro 1 français, 20e joueur mondial, a expliqué sa décision sur Instagram.
Arthur Fils 🇫🇷 en Grand Chelem.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 19, 2025
🇦🇺 Abandon 3 ème tour
🇫🇷 Forfait 3 ème tour
🇬🇧 Absent
🇺🇸 Absent
Arthur Fils est une formidable raison d’être dépressif.
« Après une blessure qui m’avait tenu éloigné des courts, une alerte ressentie à la reprise, d’abord à Toronto puis à Cincinnati, m’a conduit à prendre la décision difficile mais raisonnable de renoncer à l’US Open, a écrit le numéro 20 mondial. Cette décision a été prise pour permettre une récupération complète. Je travaille dur chaque jour avec mon équipe pour revenir en pleine forme et être prêt pour cette fin de saison. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 16:01