L’US Open approche à grands pas et, alors que plusieurs interrogations entourent encore certains des principaux favoris, cette édition s’annonce déjà particulièrement intéressante avant même le début de la quinzaine.
Mais c’est un tout autre sujet qui fait actuellement beaucoup parler, notamment du côté des spectateurs : le prix des billets, révélé sur les réseaux sociaux, provoque la polémique.
En effet, pour assister à la première journée du tableau principal avec un simple pass donnant accès aux courts annexes — et non aux courts principaux —, il faudra débourser pas moins de 363 dollars sur la plateforme officielle de revente.
Un tarif exorbitant lorsqu’on le compare à ceux pratiqués dans les autres tournois du Grand Chelem. À titre de comparaison, un pass similaire coûtait environ 44,70 dollars à Wimbledon cette année, 45 dollars à Roland‐Garros et coûtera 35 dollars à l’Open d’Australie en 2027.
De quoi faire grincer des dents les fans de tennis qui comptent se rendre à Flushing Meadows pour assister au dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 18:07