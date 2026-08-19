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Énorme scan­dale à venir pour l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open !

Par
Antoine Touchard
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L’US Open approche à grands pas et, alors que plusieurs inter­ro­ga­tions entourent encore certains des prin­ci­paux favoris, cette édition s’annonce déjà parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante avant même le début de la quinzaine.

Mais c’est un tout autre sujet qui fait actuel­le­ment beau­coup parler, notam­ment du côté des spec­ta­teurs : le prix des billets, révélé sur les réseaux sociaux, provoque la polémique.

En effet, pour assister à la première journée du tableau prin­cipal avec un simple pass donnant accès aux courts annexes — et non aux courts prin­ci­paux —, il faudra débourser pas moins de 363 dollars sur la plate­forme offi­cielle de revente.

Un tarif exor­bi­tant lorsqu’on le compare à ceux prati­qués dans les autres tour­nois du Grand Chelem. À titre de compa­raison, un pass simi­laire coûtait environ 44,70 dollars à Wimbledon cette année, 45 dollars à Roland‐Garros et coûtera 35 dollars à l’Open d’Australie en 2027.

De quoi faire grincer des dents les fans de tennis qui comptent se rendre à Flushing Meadows pour assister au dernier Grand Chelem de la saison.

Publié le mercredi 19 août 2026 à 18:07

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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