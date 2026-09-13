Ce dimanche 13 septembre 2026, l’US Open connaîtra son épilogue avec un nouveau roi à New York pour succéder à Carlos Alcaraz. Une affiche aux enjeux multiples, oppo­sant Alexander Zverev à Ben Shelton.

La pres­sion sera immense sur les épaules du cham­pion de Montréal, le public améri­cain attend depuis 2003 le titre d’un local, après un certains Andy Roddick. Pour le lauréat des Internationaux de France, il s’agira d’ajouter un second Grand Chelem dans sa besace, mais aussi de mettre la pres­sion sur Jannik Sinner, dans la course au premier rang mondial. Avec un succès dans la « Big Apple », il revien­drait à 1810 unités de l’Italien qui aura fort à faire, avec quatre titres à défendre jusqu’à la fin de saison pour conserver son trône de l’ATP.

Alex Corretja a sa petite idée de celui des deux ayant le plus de chances de triom­pher. Dans un entre­tien accordé à Super Tennis, l’an­cien numéro deux mondial a désigné l’Allemand en favori pour un sacre à Flushing Meadows.

« Il a la séré­nité de savoir qu’il a remporté Roland‐Garros. Il a une nouvelle chance, il n’a pas encore atteint son meilleur niveau dans ce tournoi, mais je pense qu’il est le favori pour la victoire. Je crois sincè­re­ment qu’il est prêt à s’im­poser ici ».