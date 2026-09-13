Ce dimanche 13 septembre 2026, l’US Open connaîtra son épilogue avec un nouveau roi à New York pour succéder à Carlos Alcaraz. Une affiche aux enjeux multiples, opposant Alexander Zverev à Ben Shelton.
La pression sera immense sur les épaules du champion de Montréal, le public américain attend depuis 2003 le titre d’un local, après un certains Andy Roddick. Pour le lauréat des Internationaux de France, il s’agira d’ajouter un second Grand Chelem dans sa besace, mais aussi de mettre la pression sur Jannik Sinner, dans la course au premier rang mondial. Avec un succès dans la « Big Apple », il reviendrait à 1810 unités de l’Italien qui aura fort à faire, avec quatre titres à défendre jusqu’à la fin de saison pour conserver son trône de l’ATP.
Alex Corretja a sa petite idée de celui des deux ayant le plus de chances de triompher. Dans un entretien accordé à Super Tennis, l’ancien numéro deux mondial a désigné l’Allemand en favori pour un sacre à Flushing Meadows.
« Il a la sérénité de savoir qu’il a remporté Roland‐Garros. Il a une nouvelle chance, il n’a pas encore atteint son meilleur niveau dans ce tournoi, mais je pense qu’il est le favori pour la victoire. Je crois sincèrement qu’il est prêt à s’imposer ici ».
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 10:26