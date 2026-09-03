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Eric Butorac, direc­teur du tournoi, avant le 2e tour de Gaël Monfils : « On a un peu cette envie de prolonger tout ça… »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour le tout dernier Grand Chelem de sa carrière, Gaël Monfils prolonge son propre plaisir, mais aussi celui de tous les fans et observateurs. 

Invité à l’US Open, le Français a fêté ses 40 ans par magni­fique victoire au premier tour contre Adolfo Vallejo, 60e mondial : 2–6, 6–1, 6–2, 6–0.

Et alors que Monfils va affronter la pépite améri­caine Learner Tien (15e mondial) au deuxième tour, le direc­teur du tournoi, Eric Butorac, a évoqué pour L’Equipe l’en­goue­ment autour du Parisien. 

« On a tous regardé le match sur le Armstrong mardi et on a vu la magie qui s’y est opérée. Je l’ai constatée de mes propres yeux. On a un peu cette envie de prolonger tout ça. Ce public de nuit, la façon dont Gaël a enflammé le court… Parfois, quand la magie opère, vous avez envie qu’elle continue… »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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