Pour le tout dernier Grand Chelem de sa carrière, Gaël Monfils prolonge son propre plaisir, mais aussi celui de tous les fans et observateurs.

Invité à l’US Open, le Français a fêté ses 40 ans par magni­fique victoire au premier tour contre Adolfo Vallejo, 60e mondial : 2–6, 6–1, 6–2, 6–0.

Et alors que Monfils va affronter la pépite améri­caine Learner Tien (15e mondial) au deuxième tour, le direc­teur du tournoi, Eric Butorac, a évoqué pour L’Equipe l’en­goue­ment autour du Parisien.

« On a tous regardé le match sur le Armstrong mardi et on a vu la magie qui s’y est opérée. Je l’ai constatée de mes propres yeux. On a un peu cette envie de prolonger tout ça. Ce public de nuit, la façon dont Gaël a enflammé le court… Parfois, quand la magie opère, vous avez envie qu’elle continue… »