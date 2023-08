Blessé au dos pendant les quali­fi­ca­tions de Wimbledon, Lucas Pouille a été contraint de déclarer forfait pour celles de l’US Open. Une grande décep­tion pour le joueur qui commen­çait à revenir fort. Pour son coach Eric Winogradsky, l’annonce de cette bles­sure n’a pas été facile à vivre, il est revenu sur ce moment diffi­cile pour L’Équipe.

« Il frappe un passing bout de course en coup droit, se retourne instan­ta­né­ment vers moi et dit : « Je suis niqué ! » Il venait de se bloquer le dos, il ne pouvait pas conti­nuer. On a pensé à un lumbago. On est rentré à Paris où l’IRM a en fait révélé un oedème osseux, ce qui n’est pas du tout la même chose : c’est le stade juste avant la frac­ture de fatigue. Et tout ça sans le moindre signe avant‐coureur, alors que ça allait de mieux en mieux et qu’il n’avait mal nulle part. Ça a été un vrai coup dur parce qu’il rejouait vrai­ment bien. Et s’il était entré dans le grand tableau à Wim’, on sait qu’un coup en Grand Chelem fait scorer plus vite que dans les autres tour­nois pour le clas­se­ment. On était effondrés. »