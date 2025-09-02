AccueilUS OpenEscudé : "Quand Djokovic voit évoluer Sinner et Alcaraz, je ne peux...
Escudé : « Quand Djokovic voit évoluer Sinner et Alcaraz, je ne peux pas croire qu’il soit là à se dire : ‘OK, je me dégomme les deux l’un derrière l’autre, j’ai tout pour le faire.’ Il doit ressentir que c’est un niveau où, aujourd’hui, il n’est plus capable d’évoluer »

Si Novak Djokovic, opposé à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, reste en lice pour un 25e titre en Grand Chelem, l’ex‐17e mondial Nicolas Escudé s’est montré plutôt pessi­miste pour le Serbe. 

« À mon avis, il a une moti­va­tion, un objectif qu’on ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas, qui n’ap­par­tient qu’à lui. Quand il voit évoluer les Sinner, Alcaraz, je ne peux pas croire qu’il soit là à se dire : ‘OK, je me dégomme les deux l’un derrière l’autre, j’ai tout pour le faire.’ Il doit ressentir que c’est un niveau où, aujourd’hui, il n’est plus capable d’évo­luer », a estimé le Français, inter­rogé par L’Equipe.

