Si Novak Djokovic, opposé à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, reste en lice pour un 25e titre en Grand Chelem, l’ex‐17e mondial Nicolas Escudé s’est montré plutôt pessimiste pour le Serbe.
« À mon avis, il a une motivation, un objectif qu’on ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas, qui n’appartient qu’à lui. Quand il voit évoluer les Sinner, Alcaraz, je ne peux pas croire qu’il soit là à se dire : ‘OK, je me dégomme les deux l’un derrière l’autre, j’ai tout pour le faire.’ Il doit ressentir que c’est un niveau où, aujourd’hui, il n’est plus capable d’évoluer », a estimé le Français, interrogé par L’Equipe.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 11:54