US Open

Escudé sur Sinner, battu en finale par Alcaraz : « On l’a vu ultra‐agacé. Il a même jeté sa raquette, un truc ahuris­sant chez lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Consultant pour Eurosport et L’Equipe, l’ancien 17e mondial Nicolas Escudé a commenté le langage corporel inha­bi­tuel de l’Italien lors de sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’US Open ce dimanche.

« On a vu Sinner ultra‐agacé suite à la faute qui a donné le break d’en­trée de troi­sième set. Il a même jeté sa raquette un peu plus tard. Un truc ahuris­sant chez lui (…) C’est très rare. Il a eu pas mal de frus­tra­tion. Il s’est énor­mé­ment frustré. Avec son service, il s’est agacé, notam­ment avec son clan. Il leur deman­dait par moment de quel côté servir. Il a été en grande diffi­culté dans ce secteur‐là. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 11:14

