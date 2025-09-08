Consultant pour Eurosport et L’Equipe, l’ancien 17e mondial Nicolas Escudé a commenté le langage corporel inhabituel de l’Italien lors de sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’US Open ce dimanche.
« On a vu Sinner ultra‐agacé suite à la faute qui a donné le break d’entrée de troisième set. Il a même jeté sa raquette un peu plus tard. Un truc ahurissant chez lui (…) C’est très rare. Il a eu pas mal de frustration. Il s’est énormément frustré. Avec son service, il s’est agacé, notamment avec son clan. Il leur demandait par moment de quel côté servir. Il a été en grande difficulté dans ce secteur‐là. »
