Comme Reilly Opelka, John Isner ou encore Tennys Sandgren, Daniel Evans a exprimé sa décep­tion face à l’ab­sence de Novak Djokovic à Flushing Meadows pour cet US Open 2022. Dans des propos rapportés par le Daily Mirror, le Britannique a égale­ment assuré que Rafael Nadal aurait préféré que son rival serbe soit présent. Il s’est expliqué.

« C’est une décep­tion que Novak ne soit pas là. Évidemment, il y a une règle, mais des joueurs non vaccinés peuvent parti­ciper au tournoi. C’est ce que j’ai compris : si vous êtes améri­cain, vous pouvez ne pas être vacciné. Je pense que l’es­sen­tiel est qu’il appor­te­rait quelque chose de plus à ce tournoi. Je ne connais pas les discus­sions qu’ils ont eues avec les États‐Unis, mais je pense que cela aurait été bien de le voir ici. Je pense aussi que les joueurs comme Rafa aurait voulu qu’il soit là pour que le vain­queur, quel qu’il soit, ait gagné le tournoi de la meilleure façon possible », a estimé le 23e mondial.

Pour rappel, Rafael Nadal a réagi il y a quelques jours au forfait de Nole.