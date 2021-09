Daniel Evans est dégoûté. Étrillé par Daniil Medvedev en huitièmes de finale de l’US Open, le Britannique s’est présenté en confé­rence un peu dépité par la tour­nure des évène­ments tout en recon­nais­sant bien volon­tiers la supé­rio­rité de son adversaire.

« J’ai senti que Daniil était très bon. Je pense qu’il a montré pour­quoi il a ce clas­se­ment, pour­quoi il se lance dans ces tour­nois pour les gagner. Dans le sport, il y a des niveaux, et il était d’un niveau diffé­rent du mien aujourd’hui, oui. Son jeu n’a pas l’air très ortho­doxe, mais il frappe la balle assez fort, très près des lignes, avec un excellent service. Je pense que le service est la chose qui est un peu sous‐estimée. J’espère ne plus le recroiser dans un tableau jusqu’à la fin de mes jours. Je pense que vous devez juste le prendre comme il est. J’ai reçu une bonne leçon, saine, et je dois passer à autre chose. C’est un match diffi­cile. Certaines personnes sont meilleures que vous, et c’est tout. »