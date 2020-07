Chris Evert a accordé une grande interview à Ubitennis où elle aborde différents sujets comme sa carrière, Serena Williams ou encore la prochaine édition de l’US Open. L’Américaine estime que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont confrontés à deux situations différentes : « Je ne vois pas pourquoi Nadal devrait risquer une blessure en venant à New York alors qu’il peut rester en Europe et s’entraîner sur terre. Pour Djokovic, c’est différent, s’il veut le record de Grand Chelem et voit que Federer et Nadal sont absents, ne serait-il pas dans son intérêt d’aller à New York et gagner l’US Open ? »

L’ancienne numéro 1 mondiale a également tenu à mettre en avant le travail effectué par la fédération américaine : « Je pense que l’USTA fait un travail remarquable pour s’assurer que le tournoi se déroule dans le respect de toutes les mesures de sécurité. Mais au final, ce sont les joueurs qui décideront, probablement avec un préavis de quelques semaines. »