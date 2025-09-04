AccueilUS OpenExcellente nouvelle pour Alcaraz et une moins bonne pour Djokovic avant leur...
Excellente nouvelle pour Alcaraz et une moins bonne pour Djokovic avant leur demi‐finale

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

518

La demi‐finale tant attendue à l’US Open entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu vendredi à 15h (heure locale, soit 21h en France). 

Un horaire qui devrait convenir à l’Espagnol, dont l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero, décla­re­rait ceci mercredi :

« Nous avons joué de nuit en Australie (victoire de Djokovic en quarts de finale contre Alcaraz en janvier, ndlr), et cela a un peu réussi à Novak, avec un rebond plus bas. La balle était plus plate, ce qui lui conve­nait mieux. Ici, je pense que si nous jouons de jour, ce sera mieux pour nous. »

Djokovic mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol. 

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 10:50

