La demi‐finale tant attendue à l’US Open entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu vendredi à 15h (heure locale, soit 21h en France).
Un horaire qui devrait convenir à l’Espagnol, dont l’entraîneur, Juan Carlos Ferrero, déclarerait ceci mercredi :
« Nous avons joué de nuit en Australie (victoire de Djokovic en quarts de finale contre Alcaraz en janvier, ndlr), et cela a un peu réussi à Novak, avec un rebond plus bas. La balle était plus plate, ce qui lui convenait mieux. Ici, je pense que si nous jouons de jour, ce sera mieux pour nous. »
Djokovic mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 10:50