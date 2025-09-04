La demi‐finale tant attendue à l’US Open entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu vendredi à 15h (heure locale, soit 21h en France).

Un horaire qui devrait convenir à l’Espagnol, dont l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero, décla­re­rait ceci mercredi :

« Nous avons joué de nuit en Australie (victoire de Djokovic en quarts de finale contre Alcaraz en janvier, ndlr), et cela a un peu réussi à Novak, avec un rebond plus bas. La balle était plus plate, ce qui lui conve­nait mieux. Ici, je pense que si nous jouons de jour, ce sera mieux pour nous. »

My feeling was wrong. Alcaraz vs Djokovic will be a day match at 3 PM ET



Confirmed!!

Djokovic mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol.