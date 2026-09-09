Il est rare de se lever un matin et de voir un match de l’US Open encore en train de se disputer, surtout lorsqu’il s’agit du choc de la journée.
Programmés en session de nuit, Carlos Alcaraz et Ben Shelton ont vu trois matchs les précéder sur le court, trois grosses batailles qui les ont contraints à entrer en piste bien plus tard que prévu.
Et la bataille tant attendue a bien eu lieu. Au terme d’un combat complètement fou, c’est finalement Ben Shelton qui s’en est sorti au super tie‐break décisif.
Très solide dans la première manche pour prendre les devants, l’Espagnol a ensuite connu un énorme passage à vide, multipliant les fautes directes et laissant filer assez rapidement les deuxième et troisième sets, remportés 6–1 et 6–3 par l’Américain.
Toujours en difficulté au début de la quatrième manche, Alcaraz devait encore sauver deux balles de break. Un moment charnière qui allait finalement sonner le début de sa révolte.
Après avoir fait le dos rond, l’Espagnol reprenait progressivement les commandes. Il breakait Shelton et retrouvait enfin son rythme, avec beaucoup plus de justesse et d’intensité dans ses frappes, jusqu’à infliger à son tour un sévère 6–1 à l’Américain.
Nous voilà donc embarqués dans un cinquième set décisif particulièrement indécis. Car depuis le début de la rencontre, tout semblait dépendre du niveau d’Alcaraz : presque intouchable lorsqu’il parvenait à imposer son rythme, mais beaucoup plus prenable lorsqu’il perdait le fil et multipliait les fautes.
Dans une cinquième manche extrêmement tendue, Alcaraz se montrait impérial sur ses mises en jeu tout en mettant toujours davantage de pression sur celles de son adversaire. Shelton résistait néanmoins grâce à la qualité de sa première balle, sauvant notamment une balle de break à 2–2 avant de se retrouver mené 0–30 à 3–3. L’Américain faisait le dos rond avec beaucoup de solidité pour continuer à faire la course en tête et mener 4–3.
C’est alors que Shelton choisissait son moment pour passer à l’offensive et obtenir ses premières véritables opportunités dans cette manche. Sous pression, Alcaraz sauvait trois balles de break pour finalement recoller à 4–4.
Quatre jeux de service plus tard, aucun des deux hommes n’avait réussi à faire la différence : direction le super tie‐break décisif à 6–6 pour départager les deux hommes.
Dans cet ultime jeu décisif, Shelton frappait le premier pour prendre les devants et mener 3–1. Mais l’ouragan espagnol se réveillait une nouvelle fois et revenait immédiatement. Les deux hommes ne se lâchaient plus jusqu’à 6–6.
C’est alors que Shelton sortait l’une de ses armes favorites : un service monstrueux à 146 mph, soit près de 235 km/h, pour reprendre les commandes. Une grosse faute en coup droit d’Alcaraz permettait ensuite à l’Américain de prendre deux longueurs d’avance : 8–6.
La messe semblait dite, mais Carlos Alcaraz n’avait toujours pas renoncé. L’Espagnol revenait encore à 8–7 grâce à un délicieux toucher de balle à la volée.
8–7, service Shelton. L’Américain pouvait alors compter une dernière fois sur son énorme service. Un grosse seconde balle lui offrait deux balles de match avant qu’il ne termine le travail de la plus belle des manières : un ace extérieur monumental pour faire exploser le stade.
Ben Shelton aura été immense pour faire tomber Carlos Alcaraz au terme d’un combat complètement fou. L’Américain retrouvera désormais son « pote » Frances Tiafoe en demi‐finale.
Une chose est donc déjà certaine : il y aura un Américain en finale de l’US Open.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 09:37