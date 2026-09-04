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Facile vain­queur de Wu, Alcaraz passera un vrai test en huitièmes de finale

Par
Thomas S
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Vainqueur sans vrai­ment trem­bler de Roman Safiullin et de Jaime Faria lors des deux premiers tours à l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas non plus été inquiété ce vendredi, face au Chinois, Yibing Wu. 

Le tenant du titre n’a en effet eu besoin que de 2h15 pour venir à bout du 113e joueur mondial : 6–3, 6–4, 6–1. Un retour à la compé­ti­tion idéal pour le septuple vain­queur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier suite à une bles­sure au poignet.

Sauf que son prochain adver­saire en huitièmes de finale sera d’un tout autre calibre avec l’Américain, Tommy Paul (21e), tout juste tombeur en cinq sets d’Alexander Bublik. 

Un premier gros test face à un joueur contre qui il mène 6–2 dans les confron­ta­tions et qui lui a souvent posé des problèmes. Rendez‐vous dimanche, et très certai­ne­ment en session de nuit pour un match qui promet…

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 22:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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