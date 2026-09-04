Vainqueur sans vraiment trembler de Roman Safiullin et de Jaime Faria lors des deux premiers tours à l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas non plus été inquiété ce vendredi, face au Chinois, Yibing Wu.
Le tenant du titre n’a en effet eu besoin que de 2h15 pour venir à bout du 113e joueur mondial : 6–3, 6–4, 6–1. Un retour à la compétition idéal pour le septuple vainqueur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier suite à une blessure au poignet.
17 consecutive Grand Slam wins and counting 😮💨 pic.twitter.com/f24g8nVaAI— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026
Sauf que son prochain adversaire en huitièmes de finale sera d’un tout autre calibre avec l’Américain, Tommy Paul (21e), tout juste tombeur en cinq sets d’Alexander Bublik.
Un premier gros test face à un joueur contre qui il mène 6–2 dans les confrontations et qui lui a souvent posé des problèmes. Rendez‐vous dimanche, et très certainement en session de nuit pour un match qui promet…
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 22:45