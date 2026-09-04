Vainqueur sans vrai­ment trem­bler de Roman Safiullin et de Jaime Faria lors des deux premiers tours à l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas non plus été inquiété ce vendredi, face au Chinois, Yibing Wu.

Le tenant du titre n’a en effet eu besoin que de 2h15 pour venir à bout du 113e joueur mondial : 6–3, 6–4, 6–1. Un retour à la compé­ti­tion idéal pour le septuple vain­queur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier suite à une bles­sure au poignet.

17 conse­cu­tive Grand Slam wins and coun­ting 😮‍💨 pic.twitter.com/f24g8nVaAI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Sauf que son prochain adver­saire en huitièmes de finale sera d’un tout autre calibre avec l’Américain, Tommy Paul (21e), tout juste tombeur en cinq sets d’Alexander Bublik.

Un premier gros test face à un joueur contre qui il mène 6–2 dans les confron­ta­tions et qui lui a souvent posé des problèmes. Rendez‐vous dimanche, et très certai­ne­ment en session de nuit pour un match qui promet…