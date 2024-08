Après les évène­ments d’hier avec Holger Rune, les fans de Nole étaient logi­que­ment inquiets.

Mais fina­le­ment plus de « peur » que de « mal » et le Serbe était bien de retour ce samedi sur les courts à Flushing Meadows. Rapide et visi­ble­ment pas gêné physi­que­ment, Novak a livré une belle séance avec comme parte­naire un certain Stan Wawrinka.