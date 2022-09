Alors que l’im­mense Serena Williams a très proba­ble­ment disputé le dernier match de sa carrière, cette nuit face à Tomljanovic au troi­sième tour de l’US Open, même si l’Américaine entre­tient encore le doute, Roger Federer a tenu à publier un long et joli message vidéo dans lequel il revient sur son incroyable carrière.

« Hey Serena, c’est Roger. Je voulais te féli­citer pour ton incroyable carrière. Tu sais ce que tu as accompli, je sais ce que tu as fait et tu sais que c’était tout simple­ment incroyable. C’est proba­ble­ment avec des senti­ments mitigés que tu quittes ce merveilleux sport qui t’a tout donné et plus encore. Je te souhaite le meilleur pour ta famille et tes fans, et je suis l’un d’entre eux, tu vas nous manquer ! Je repense à l’US Open 1999, lorsque tu as affronté Martina Hingis. Je m’étais couché tard pour te voir jouer et c’était le début d’une carrière qui a été incroyable. Nous t’ac­cueille­rons toujours à bras ouverts et nous serons toujours heureux de te revoir ; alors, s’il te plaît, reviens dans le tennis. En atten­dant, profite de ce moment, profite de ce temps passé à l’US Open. Je pense à toi, tu as tout mon respect et je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Prends soin de toi, Serena ! »