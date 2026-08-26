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Federer nostal­gique après avoir rejoué sur le court Arthur Ashe : « Peut‐être qu’un jour, plus tard, j’aurai à nouveau l’oc­ca­sion de revenir sur ce magni­fique court et de jouer devant vous tous. Ce fut un honneur. Merci du fond du cœur. Je le pense vraiment »

Par
Antoine Touchard
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On peut dire que les orga­ni­sa­teurs de l’US Open avaient vu les choses en grand pour ce mardi 25 août, à l’occasion de la fameuse « Fan Week ». Durant cette semaine consa­crée notam­ment aux quali­fi­ca­tions, de nombreuses anima­tions, surprises et exhi­bi­tions sont orga­ni­sées afin d’attirer un maximum de public à Flushing Meadows.

Et le programme de la journée avait de quoi faire rêver les fans. Entre le début du tableau de double mixte, rempli de stars, et le grand retour de Roger Federer sur le court, le spec­tacle était au rendez‐vous.

Un moment visi­ble­ment très spécial égale­ment pour le Maestro suisse, qui a savouré chaque seconde de ce retour devant le public new‐yorkais. Lors de son inter­view, Federer s’est d’ailleurs montré parti­cu­liè­re­ment ému et nostal­gique, presque déçu de voir ce moment s’achever si rapidement.

« Peut‐être qu’un jour, plus tard, j’aurai à nouveau l’occasion de revenir sur ce magni­fique court et de jouer devant vous tous. Ce fut un honneur. Merci du fond du cœur. Je le pense vrai­ment », a déclaré le Maestro suisse.

Publié le mercredi 26 août 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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