On peut dire que les organisateurs de l’US Open avaient vu les choses en grand pour ce mardi 25 août, à l’occasion de la fameuse « Fan Week ». Durant cette semaine consacrée notamment aux qualifications, de nombreuses animations, surprises et exhibitions sont organisées afin d’attirer un maximum de public à Flushing Meadows.
Et le programme de la journée avait de quoi faire rêver les fans. Entre le début du tableau de double mixte, rempli de stars, et le grand retour de Roger Federer sur le court, le spectacle était au rendez‐vous.
Un moment visiblement très spécial également pour le Maestro suisse, qui a savouré chaque seconde de ce retour devant le public new‐yorkais. Lors de son interview, Federer s’est d’ailleurs montré particulièrement ému et nostalgique, presque déçu de voir ce moment s’achever si rapidement.
« Peut‐être qu’un jour, plus tard, j’aurai à nouveau l’occasion de revenir sur ce magnifique court et de jouer devant vous tous. Ce fut un honneur. Merci du fond du cœur. Je le pense vraiment », a déclaré le Maestro suisse.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 08:08