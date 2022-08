Federico Coria sur le forfait de Djokovic : « Nous allons nous priver de voir les meilleurs joueurs de l’histoire se battre pour savoir qui finira avec le plus de titres ! »

Plusieurs joueurs, actuels ou anciens, se sont indi­gnés du fait que Novak Djokovic ne puisse pas parti­ciper à l’US Open en raison de son « statut » de non‐vacciné, l’empêchant de se voyager aux Etats‐Unis.

Le 78e mondial Federico Coria a exprimé sa colère sur Twitter.

« C’est un désastre ! Nous allons nous priver de voir les meilleurs de l’his­toire se battre pour savoir qui finira avec le plus de titres ! », a regretté l’Argentin.

Sa réflexion rejoint un peu celle de Mats Wilander, qui assure que la course au GOAT entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer n’a « plus d’im­por­tance » dans ces conditions.

Reste à savoir désor­mais si Nole aura la possi­bi­lité de tenter d’aller cher­cher un 10e Open d’Australie et un 22e titre du Grand Chelem, qui lui permet­trait d’égaler Rafael Nadal…Ou pas. Car le Majorquin peut lui remporter l’US Open où il a hérité d’un tirage abor­dable.