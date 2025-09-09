AccueilUS OpenFeliciano Lopez en totale admiration devant Alcaraz : "Carlos est une bénédiction...
Feliciano Lopez en totale admi­ra­tion devant Alcaraz : « Carlos est une béné­dic­tion pour le tennis et une source de fierté pour notre pays »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Directeur du tournoi de Madrid, Feliciano s’est empressé après la balle de match de livrer son analyse du match. Evidemment, comme nous tous, il a été impres­sionné par la déter­mi­na­tion de Carlos.

« Il a mieux servi et retourné qu’à Wimbledon. Il est entré sur le court avec l’in­ten­tion de prendre le contrôle du match, moins préoc­cupé par ce que Sinner lui propo­sait. Après son service, il a souvent frappé en coup droit en premier à plusieurs reprises, ce qui lui a permis de dominer la plupart des points. Avec un coup droit aussi effi­cace, il est inar­rê­table. Il a varié sa vitesse et sa hauteur dans les échanges lorsque néces­saire, utili­sant son revers slicé. À la moindre occa­sion, il est monté au filet, mettant ainsi Janniks en diffi­culté. Son énergie et sa déter­mi­na­tion à entrer dans le match ont égale­ment été déci­sives. Il y a eu aussi des moments magiques. En conclu­sion, il nous a une fois de plus comblés, et je suis très heureux d’avoir pu écrire à ce sujet. Alcaraz est une béné­dic­tion pour le tennis et une source de fierté pour notre pays »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 11:40

