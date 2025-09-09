Directeur du tournoi de Madrid, Feliciano s’est empressé après la balle de match de livrer son analyse du match. Evidemment, comme nous tous, il a été impressionné par la détermination de Carlos.
« Il a mieux servi et retourné qu’à Wimbledon. Il est entré sur le court avec l’intention de prendre le contrôle du match, moins préoccupé par ce que Sinner lui proposait. Après son service, il a souvent frappé en coup droit en premier à plusieurs reprises, ce qui lui a permis de dominer la plupart des points. Avec un coup droit aussi efficace, il est inarrêtable. Il a varié sa vitesse et sa hauteur dans les échanges lorsque nécessaire, utilisant son revers slicé. À la moindre occasion, il est monté au filet, mettant ainsi Janniks en difficulté. Son énergie et sa détermination à entrer dans le match ont également été décisives. Il y a eu aussi des moments magiques. En conclusion, il nous a une fois de plus comblés, et je suis très heureux d’avoir pu écrire à ce sujet. Alcaraz est une bénédiction pour le tennis et une source de fierté pour notre pays »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 11:40