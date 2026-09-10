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Feliciano Lopez, sur la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz : « J’ai une petite réflexion sur ce match… »

Par
Laurent Trupiano
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« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo. 

Pour l’an­cien numéro 12 mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, le duel entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open est une nouvelle illus­tra­tion de la beauté et de l’intensité propres aux matchs en cinq sets.

« Une petite réflexion sur le match entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton. Vive les matchs en 5 sets ! Dommage que l’un des deux doive perdre, le tennis est cruel mais fasci­nant à la fois. Carlitos est en pleine forme ! »

Difficile de ne pas partager l’enthousiasme de l’Espagnol lorsqu’on aime le tennis et ce que les matchs en cinq sets peuvent offrir : du suspense, de la tension, des retour­ne­ments de situation… 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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