« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.

Pour l’an­cien numéro 12 mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, le duel entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open est une nouvelle illus­tra­tion de la beauté et de l’intensité propres aux matchs en cinq sets.

« Une petite réflexion sur le match entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton. Vive les matchs en 5 sets ! Dommage que l’un des deux doive perdre, le tennis est cruel mais fasci­nant à la fois. Carlitos est en pleine forme ! »

1 pequeña reflexión sobre el partido entre @carlosalcaraz y @BenShelton

Larga vida a los 5 sets. Una pena que uno tenga que perder, el 🎾 es cruel pero fasci­nante a la vez. Carlitos está sano ! Gracias a todos los valientes que esta pasada madru­gada nos habéis… — Feliciano López (@feliciano_lopez) September 9, 2026

Difficile de ne pas partager l’enthousiasme de l’Espagnol lorsqu’on aime le tennis et ce que les matchs en cinq sets peuvent offrir : du suspense, de la tension, des retour­ne­ments de situation…