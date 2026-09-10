« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comptage des points changera », a récemment déclaré le nouveau directeur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.
Pour l’ancien numéro 12 mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, le duel entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open est une nouvelle illustration de la beauté et de l’intensité propres aux matchs en cinq sets.
« Une petite réflexion sur le match entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton. Vive les matchs en 5 sets ! Dommage que l’un des deux doive perdre, le tennis est cruel mais fascinant à la fois. Carlitos est en pleine forme ! »
1 pequeña reflexión sobre el partido entre @carlosalcaraz y @BenShelton— Feliciano López (@feliciano_lopez) September 9, 2026
Larga vida a los 5 sets. Una pena que uno tenga que perder, el 🎾 es cruel pero fascinante a la vez. Carlitos está sano ! Gracias a todos los valientes que esta pasada madrugada nos habéis…
Difficile de ne pas partager l’enthousiasme de l’Espagnol lorsqu’on aime le tennis et ce que les matchs en cinq sets peuvent offrir : du suspense, de la tension, des retournements de situation…
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 13:26