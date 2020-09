Le Canadien a été impressionnant durant son duel face à Andy Murray. Notamment sur son service où il n’a concédé pas la moindre balle de break.

En coulisses, les spécialistes voient déjà dans le Canadien un possible vainqueur.

Une affirmation que Félix prend avec du recul : « Evidemment, je suis là pour aller aussi loin que possible, et si c’est gagner le tournoi, ce sera ok (rires). Mais ce n’est que le troisième tour, nous sommes encore au début du tournoi. Vous savez, ces choses sont nouvelles pour moi, les étapes ultérieures d’un Grand Chelem. Donc je ne me concentre pas vraiment sur ça pour le moment, car même si je joue bien aujourd’hui, cela ne garantit rien pour les matchs à venir. Mais sachant que j’ai réalisé une telle performance aujourd’hui, je pense que cela va m’apporter évidemment beaucoup de confiance, et si je peux le répéter, ce sera formidable »