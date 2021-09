Arrivé à Monte‐Carlo, Toni Nadal semble apporter le petit plus qu’il manquait à Félix.

Depuis que l’oncle de Rafa est au chevet du Canadien toujours bien accom­pagné par Frédéric Fontang, il semble bien que Félix soit dans un état d’es­prit diffé­rent et qu’il a change de « costume ».

Après un quart de finale à Wimbledon, le voila donc en demi‐finale à l’US Open, une grande première et aussi un petit exploit de préco­cité à 21 ans.

Interrogé sur le rôle de Toni, Félix a surtout insisté sur l’idée que rien que sa présence apporte un supplé­ment d’âme, l’idée que c’est possible : « Je pense qu’il m’a aidé à améliorer peut‐être la cohé­rence de mon jeu, la qualité de mes mouve­ments, ma concen­tra­tion. Je pense prin­ci­pa­le­ment que la grande chose dans l’en­semble est la convic­tion et la confiance qu’il apporte à moi‐même et à toutes les personnes impli­quées dans mon équipe. D’un côté vous avez Frédéric, mon entraî­neur prin­cipal, je dirais qu’il est avec moi depuis que je suis très jeune, qui me connaît dans tous les aspects de moi‐même et de mon jeu. Il a une vision à long terme pour moi. Et vous avez Toni qui vient ponc­tuel­le­ment sur les grands évène­ments. Toni nous apporte sa vision, il nous rassure, nous explique que c’est possible, que nous pouvons faire de bonnes choses si nous travaillons dans la bonne direction »