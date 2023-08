Perturbé par un genou doulou­reux pendant de longues semaines, Félix Auger‐Aliassime est rentré dans le rang en redes­cen­dant à la 15e place mondiale tout en enchaî­nant les défaites inquié­tantes (12 sur les 16 derniers matchs). Manifestement rétabli avant son entrée en lice à l’US Open où il affron­tera le local McDonald, le Québécois est désor­mais à la recherche du plus impor­tant : la confiance.

« À la fin de l’année dernière, tout était en place. Je jouais bien, je me disais : ‘Je suis en train de devenir le joueur que je veux être.’ Mais physi­que­ment, cela a été plus compliqué avec la bles­sure. Ça n’est jamais évident parce qu’on se sert de son corps comme un outil de travail. Quand on se lève le matin, qu’on a des choses à accom­plir et qu’on n’est pas bien dans son corps, c’est compliqué. Cette partie‐là a été longue et un peu pesante. C’est un appren­tis­sage. Il y a beau­coup de tennis à jouer. J’espère que je pourrai conti­nuer à jouer pendant de nombreuses années. Mais pour y parvenir, il faut avoir la mémoire courte, laisser les problèmes derrière soi et retrouver de bonnes sensations. »