Si le Canadien a natu­rel­le­ment été beau­coup inter­rogé sur son retour dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, à l’issue de sa victoire contre Alex De Minaur en quarts de finale de l’US Open, le Canadien n’a pas pu échapper aux inter­ro­ga­tions sur son prochain mariage. Extraits de la confé­rence de presse.

Question : « Qu’est-ce qui est le plus stres­sant, tu crois ? Être en demi‐finale de l’US Open ou le jour de tes noces?«

Félix Auger‐Aliassime : « C’est une bonne ques­tion. Je ne sais pas. La bonne chose, c’est que j’ai déjà été en demi‐finale par le passé. Me marier, je n’ai jamais fait ça. Quand c’est une première, c’est un senti­ment spécial, assu­ré­ment. Je pense que les gens qui se sont mariés pour­ront s’y recon­naître, alors bien sûr que j’ai hâte », a déclaré le Canadien avant de rendre hommage à sa fiancée. « Je dois lui donner le crédit. Elle en a fait beau­coup. Elle a été incroyable. Je ne vais pas m’asseoir devant vous et dire que j’en ai fait autant qu’elle. Avec la saison, beau­coup de tour­nois impor­tants pour moi et sur lesquels je dois me concen­trer, je savais que je ne pour­rais pas être sur tous les appels, toutes les réunions, etc. Elle a été très bonne. »