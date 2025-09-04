Si le Canadien a naturellement été beaucoup interrogé sur son retour dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, à l’issue de sa victoire contre Alex De Minaur en quarts de finale de l’US Open, le Canadien n’a pas pu échapper aux interrogations sur son prochain mariage. Extraits de la conférence de presse.
Question : « Qu’est-ce qui est le plus stressant, tu crois ? Être en demi‐finale de l’US Open ou le jour de tes noces?«
Félix Auger‐Aliassime : « C’est une bonne question. Je ne sais pas. La bonne chose, c’est que j’ai déjà été en demi‐finale par le passé. Me marier, je n’ai jamais fait ça. Quand c’est une première, c’est un sentiment spécial, assurément. Je pense que les gens qui se sont mariés pourront s’y reconnaître, alors bien sûr que j’ai hâte », a déclaré le Canadien avant de rendre hommage à sa fiancée. « Je dois lui donner le crédit. Elle en a fait beaucoup. Elle a été incroyable. Je ne vais pas m’asseoir devant vous et dire que j’en ai fait autant qu’elle. Avec la saison, beaucoup de tournois importants pour moi et sur lesquels je dois me concentrer, je savais que je ne pourrais pas être sur tous les appels, toutes les réunions, etc. Elle a été très bonne. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 17:37