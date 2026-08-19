Félix Auger‐Aliassime parti­ci­pera bien évidem­ment au très attendu tournoi de double mixte de l’US Open, et pas avec n’importe qui puisqu’il fera équipe avec l’une des nouvelles pépites du circuit WTA, Alex Eala.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de Tennis Channel, le Canadien s’est montré parti­cu­liè­re­ment enthou­siaste à l’idée de cette asso­cia­tion. Il compte notam­ment profiter de « l’effet Eala » et du soutien des très nombreux fans de la Philippine durant le tournoi.

« Mais oui, c’est une superbe oppor­tu­nité parce que, évidem­ment, je n’ai pas joué l’année dernière. Cette fois, je vais pouvoir décou­vrir ce que ça fait de profiter de “l’effet Eala” et d’avoir tous ses suppor­ters derrière moi.Ça va être assez amusant parce qu’elle est plus jeune que moi, mais elle possède déjà une vraie commu­nauté de fans, vous voyez ? C’est elle qui va attirer le public et mettre l’ambiance. Donc, ça va être inté­res­sant » a déclaré le Canadien.