Félix Auger‐Aliassime participera bien évidemment au très attendu tournoi de double mixte de l’US Open, et pas avec n’importe qui puisqu’il fera équipe avec l’une des nouvelles pépites du circuit WTA, Alex Eala.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de Tennis Channel, le Canadien s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de cette association. Il compte notamment profiter de « l’effet Eala » et du soutien des très nombreux fans de la Philippine durant le tournoi.
« Mais oui, c’est une superbe opportunité parce que, évidemment, je n’ai pas joué l’année dernière. Cette fois, je vais pouvoir découvrir ce que ça fait de profiter de “l’effet Eala” et d’avoir tous ses supporters derrière moi.Ça va être assez amusant parce qu’elle est plus jeune que moi, mais elle possède déjà une vraie communauté de fans, vous voyez ? C’est elle qui va attirer le public et mettre l’ambiance. Donc, ça va être intéressant » a déclaré le Canadien.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 19:52