Après l’ex­ploit de Carlos Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas un peu plus tôt vendredi à New York, une autre grande star est née : Leylah Fernandez. La jeune cana­dienne de 18 ans, 73e mondiale, s’est offerte Naomi Osaka en trois sets : 5–7, 7–6(2), 6–4, en 2h05 de jeu. Très appli­quée et précise, Fernandez a mérité sa victoire contre une tenante du titre parti­cu­liè­re­ment nerveuse.

Quelques instants plus tard, Felix Auger Aliassime sortait vain­queur d’un incroyable combat de 4h contre le tenace Roberto Bautista Agut : 6–3, 6–4, 4–6, 3–6, 6–3. Les deux joueurs ont livré un excellent match, mais le Canadien a été plus fort dans les moments déci­sifs. Il n’a jamais paniqué comme il a pu le faire par le passé, est resté calme et froid. Enfin la patte Toni Nadal ?