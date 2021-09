Leylah Fernandez ne fait pas les choses comme les autres. A tel point que cela peut tromper les plus grands spécia­listes. Hier, notre confrères d’Eurosport a confondu son père avec son prépa­ra­teur physique pendant plus d’une heure avant de préciser que le papa de Leylah qui est aussi son coach était resté chez lui et donc qu’il n’était pas dans la box.

Une situa­tion inédite surtout quand c’est le père qui est le mentor d’une joueuse.

Et pour­tant c’était bien le désir du team : « Mon père n’est pas venu pour des raisons person­nelles. Il voulait rester en Floride, profiter de son temps seul. Je respecte ça. Mais je pense aussi qu’il m’a surtout fait confiance ainsi qu’à mon jeu, il savait que j’al­lais faire de grandes choses à New York, que j’al­lais suivre son plan de match, que je trou­ve­rais toutes les solu­tions. Dans le tie‐break, j’ai juste pensé que si j’étais fati­guée, alors elle aussi devait l’être. Je me suis juste fait confiance, ainsi qu’à mon jeu, à ma forme physique que j’ai travaillé ces dernières années »