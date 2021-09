Lorsqu’elle a été inter­rogée sur le court central Arthur Ashe par Pam Shriver à l’issue de sa victoire sur Aryna Sabalenka, Leylah Fernandez, qui est très à l’aise avec un micro devant elle, a évoqué les années passées sur le court pour se fabri­quer un mental à toute épreuve.

« Ce sont des années et des années et des années de travail acharné, de larmes, de sang et de tout, sur le court, en dehors du court, de sacri­fices. Je voulais juste être en finale, je le voulais vrai­ment, et je me suis battu pour chaque point. »

Il se pour­rait bien qu’une étoile soit née…