L’entraîneur d’Alexander Zverev pense que les cartes sont rebattues pour l’US Open, après cette longue pause en raison de la crise sanitaire.

Dans une interview accordée à Punto de Break, l’Espagnol a expliqué ce qu’il attendait de ce Grand Chelem. « Le sentiment est étrange pour l’US Open. Les circonstances de jouer sans public, d’être au même endroit toute la semaine, de ne pas pouvoir sortir de l’hôtel … ne seront pas faciles, mais ce sera la même chose pour tout le monde. Je pense qu’il y aura plus de surprises, surtout au début. Au cours de la première semaine, après six mois sans compétition, on le voit déjà à Cincinnati. Il était logique et compréhensible qu’il y ait eu des surprises, mais je comprends qu’à l’US Open tout va se stabiliser un peu plus. Ce sera également une belle opportunité pour le reste des joueurs car Rafa et Roger ne sont pas là. »

Son poulain Zverev aura fort à faire dès le premier tour avec un gros match face à Kevin Anderson. D’autant plus que l’Allemand n’arrive pas en confiance après sa défaite dès les 16èmes de finale face à Andy Murray au tournoi de Cincinnati. Et en quarts, il pourrait affronter Stefanos Tsitsipas.