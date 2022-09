Très fier de son joueur après son incroyable victoire face à Jannik Sinner en quarts de finale de l’US Open où il a sauvé une balle de match en étant mené deux sets à un, Juan Carlos Ferrero, dans une inter­view accordée au site de l’ATP, a évoqué la possi­bi­lité pour Carlos Alcaraz de devenir le plus jeune numéro un mondial de l’histoire.

Pour cela, il devra battre Frances Tiafoe cette nuit (à partir d’1h du matin) et espérer que Casper Ruud ne batte pas Karen Khachanov. En cas de victoire des deux, il devra gagner face au Norvégien en finale et faire deux pierres deux coups en empo­chant par la même occa­sion son premier tournoi du Grand Chelem.

« Nous ne parlons pas de tout cela (la place de numéro un mondial, ndlr). Nous ne prenons pas d’avance sur nous‐mêmes. Nous savons l’op­por­tu­nité qu’il a devant lui. Il s’im­merge, il essaie d’amé­liorer son tennis tous les jours et il s’amuse sur le court. Sa joie sur le court est ce qui le fait bien jouer. Le chemin est encore long et il y a telle­ment de choses à faire pour y arriver. Mentalement, il est prêt à gagner un Grand Chelem et à être numéro 1 mondial, mais il faut conti­nuer à travailler dur et garder la tête basse tout le temps, en gardant cette humi­lité qu’il a. »