Après avoir assisté depuis les gradins à la pres­ta­tion XXL de son joueur, Juan Carlos Ferrero est revenu pour nos confrères de Puntodebreak sur cette sublime victoire face à un adver­saire que Carlos Alcaraz voulait affronter depuis longtemps.

« J’avais le senti­ment que cela pouvait être un match spécial. Carlos voulait jouer contre Tsitsipas depuis long­temps. Il l’a fina­le­ment fait, et il l’a très bien fait », a déclaré l’en­traî­neur espa­gnol avant de revenir sur le style de son poulain. « Je pense qu’il se sent très à l’aise depuis le fond du court, en étant agressif tout le temps. C’est son style de jeu. Son coup droit a beau­coup de vitesse et il aime aller de l’avant tout le temps. Il n’est pas le joueur typique des longs rallyes. Dès le début, Carlos avait un plan et il l’a exécuté brillam­ment tout au long du match. »