En demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz va retrouver un certain Novak Djokovic, qui l’a battu lors de leurs deux dernières confron­ta­tions (en finale des Jeux Olympiques de Paris l’année dernière et en quarts de finale de l’Open d’Australie en début de saison).

Dans des propos relayés par Eurosport, l’en­traî­neur de l’Espagnol, Juan Carlos Ferrero, a expliqué son plan pour ce match qui aura lieu vendredi à 15h heure locale (21h en France).

« Il va falloir emmener Novak à la limite, au point où physi­que­ment il se rende compte que le match devient dur, que ça lui coûte beau­coup de suivre le rythme de Carlos. C’est ce qu’on va essayer de chercher ».