En demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz va retrouver un certain Novak Djokovic, qui l’a battu lors de leurs deux dernières confrontations (en finale des Jeux Olympiques de Paris l’année dernière et en quarts de finale de l’Open d’Australie en début de saison).
Dans des propos relayés par Eurosport, l’entraîneur de l’Espagnol, Juan Carlos Ferrero, a expliqué son plan pour ce match qui aura lieu vendredi à 15h heure locale (21h en France).
« Il va falloir emmener Novak à la limite, au point où physiquement il se rende compte que le match devient dur, que ça lui coûte beaucoup de suivre le rythme de Carlos. C’est ce qu’on va essayer de chercher ».
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 12:18