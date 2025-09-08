AccueilUS OpenFerrero, coach d'Alcaraz : "Quand Carlos a revu les finales de Roland-Garros...
US Open

Ferrero, coach d’Alcaraz : « Quand Carlos a revu les finales de Roland‐Garros et Wimbledon contre Sinner, il a compris qu’il avait beau­coup de choses à améliorer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

14900

De passage en confé­rence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Juan Carlos Ferrero est revenu sur le travail prépa­ra­toire accompli avec son joueur. 

« On a revu les matches, Roland‐Garros (finale remportée par Alcaraz) et Wimbledon, pour essayer de voir les petites choses qu’on pouvait améliorer lors des prochains matches contre Jannik. Je pense que ça a été très impor­tant parce qu’on s’est entraîné quinze jours, en étant extrê­me­ment concen­trés sur ces détails. On savait que sur cette surface, le dur, Jannik est très compliqué à jouer. Je pense que ça beau­coup aidé Carlos parce qu’il a compris qu’il avait beau­coup de choses à améliorer », a raconté l’en­traî­neur espa­gnol dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 10:09

Article précédent
Justine Henin, après la finale entre Alcaraz et Sinner : « Il faudra quand même se poser une question… »
Article suivant
Alcaraz devant Nadal et derrière une seule légende à 22 ans en Grand Chelem !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.