De passage en conférence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Juan Carlos Ferrero est revenu sur le travail préparatoire accompli avec son joueur.
« On a revu les matches, Roland‐Garros (finale remportée par Alcaraz) et Wimbledon, pour essayer de voir les petites choses qu’on pouvait améliorer lors des prochains matches contre Jannik. Je pense que ça a été très important parce qu’on s’est entraîné quinze jours, en étant extrêmement concentrés sur ces détails. On savait que sur cette surface, le dur, Jannik est très compliqué à jouer. Je pense que ça beaucoup aidé Carlos parce qu’il a compris qu’il avait beaucoup de choses à améliorer », a raconté l’entraîneur espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 10:09