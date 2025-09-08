De passage en confé­rence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Juan Carlos Ferrero est revenu sur le travail prépa­ra­toire accompli avec son joueur.

« On a revu les matches, Roland‐Garros (finale remportée par Alcaraz) et Wimbledon, pour essayer de voir les petites choses qu’on pouvait améliorer lors des prochains matches contre Jannik. Je pense que ça a été très impor­tant parce qu’on s’est entraîné quinze jours, en étant extrê­me­ment concen­trés sur ces détails. On savait que sur cette surface, le dur, Jannik est très compliqué à jouer. Je pense que ça beau­coup aidé Carlos parce qu’il a compris qu’il avait beau­coup de choses à améliorer », a raconté l’en­traî­neur espa­gnol dans des propos relayés par L’Equipe.