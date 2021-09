Un set et un break en poche, Fiona Ferro a craqué face à Iga Świątek quelques dizaines de minutes après que la Polonaise ait fondu en larmes. Une situa­tion plutôt étrange et épique qui a perturbé la Tricolore comme elle l’a expliqué chez nos confrères de l’Equipe.

‘J’ai l’im­pres­sion que je me rapproche toujours plus mais que ça ne suffit toujours pas pour gagner ce genre de match. Je la sentais vrai­ment fébrile émotion­nel­le­ment. Au début du deuxième set, elle était en larmes. Normalement, c’est plutôt une joueuse stable sur ce plan mais je sentais qu’elle n’était vrai­ment pas au top. Malgré ça, elle ne me l’a pas donné. C’est déce­vant de ne pas réussir à profiter de ça même si elle s’est battue jusqu’à la fin. C’est vrai qu’en la voyant dans cet état‐là, je pense qu’in­cons­ciem­ment, je me suis décen­trée et je me suis dit qu’il y avait vrai­ment quelque chose à faire. Je ne suis pas contente de mon troi­sième set, j’ai eu du mal à passer à autre chose » a expliqué la Tricolore qui a vrai­ment du mal à passer un cap signi­fi­catif qui lui permet­trait de rester dura­ble­ment dans le top 30.