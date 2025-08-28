AccueilUS OpenFin de match plus qu'houleuse entre Townsend et Ostapenko !
US Open

Fin de match plus qu’hou­leuse entre Townsend et Ostapenko !

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

4890
Screenshot

A l’issue de sa victoire face à Jelena Ostapenko, le joueuse améri­caine a été « agressée » verba­le­ment par son adver­saire. La scène a fait le tour de la toile car ce genre d’al­ter­ca­tion est assez rare dans le tennis féminin où l’am­biance reste souvent plus feutrée que chez les hommes.

Nullement émue par ces échanges tendus, l’Américaine a fête son succès comme il se doit même si elle a chauffé un peu le public en poin­tant son adver­saire du doigt. Il faut dire que tout le match elle est allé cher­cher le public qui était bien sûr derrière elle du premier au dernier point.

Publié le jeudi 28 août 2025 à 07:55

Article précédent
Ugo Blanchet (139ème) signe un exploit monu­mental ! Le conte de fées continue pour le Français
Article suivant
Vainqueur expé­ditif, Alcaraz s’ex­cuse : « Je pense que les fans auraient aimé vous voir jouer un peu plus long­temps. C’était un match rapide, j’ai juste fait mon travail »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.