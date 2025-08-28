A l’issue de sa victoire face à Jelena Ostapenko, le joueuse améri­caine a été « agressée » verba­le­ment par son adver­saire. La scène a fait le tour de la toile car ce genre d’al­ter­ca­tion est assez rare dans le tennis féminin où l’am­biance reste souvent plus feutrée que chez les hommes.

Nullement émue par ces échanges tendus, l’Américaine a fête son succès comme il se doit même si elle a chauffé un peu le public en poin­tant son adver­saire du doigt. Il faut dire que tout le match elle est allé cher­cher le public qui était bien sûr derrière elle du premier au dernier point.