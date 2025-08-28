A l’issue de sa victoire face à Jelena Ostapenko, le joueuse américaine a été « agressée » verbalement par son adversaire. La scène a fait le tour de la toile car ce genre d’altercation est assez rare dans le tennis féminin où l’ambiance reste souvent plus feutrée que chez les hommes.
Absolutely wild, tbh. 🤣 pic.twitter.com/CVjASJCBFQ— José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025
Nullement émue par ces échanges tendus, l’Américaine a fête son succès comme il se doit même si elle a chauffé un peu le public en pointant son adversaire du doigt. Il faut dire que tout le match elle est allé chercher le public qui était bien sûr derrière elle du premier au dernier point.
