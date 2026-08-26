Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’importance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple.

En quarts de finale, Flavio Cobolli et Belinda Bencic ont battu Carlos Alcaraz et Serna Williams : 5–4(4), 4–1.

Perfect day at the office 🫡



Belinda Bencic and Flavio Cobolli end the run of Serena Williams and Carlos Alcaraz 5–4, 4–1 to reach the semi­fi­nals ! pic.twitter.com/S9ymVwYOoz — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Un moment dont se souviendra toujours l’Italien.

« Je ne m’étais jamais attendu de ma vie à jouer contre Serena, c’était incroyable. Avant le match, elle m’a dit qu’elle parlait mieux l’italien que moi. Elle a essayé de m’intimider, mais ça n’a pas marché », a plai­santé le 6e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.