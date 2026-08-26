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Flavio Cobolli : « Serena Williams a essayé de m’in­ti­mider, mais ça n’a pas marché »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’importance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple.

En quarts de finale, Flavio Cobolli et Belinda Bencic ont battu Carlos Alcaraz et Serna Williams : 5–4(4), 4–1.

Un moment dont se souviendra toujours l’Italien. 

« Je ne m’étais jamais attendu de ma vie à jouer contre Serena, c’était incroyable. Avant le match, elle m’a dit qu’elle parlait mieux l’italien que moi. Elle a essayé de m’intimider, mais ça n’a pas marché », a plai­santé le 6e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le mercredi 26 août 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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