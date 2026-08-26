Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davantage d’importance à cette épreuve, désormais programmée pendant la semaine des qualifications du tournoi de simple.
En quarts de finale, Flavio Cobolli et Belinda Bencic ont battu Carlos Alcaraz et Serna Williams : 5–4(4), 4–1.
Perfect day at the office 🫡— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Belinda Bencic and Flavio Cobolli end the run of Serena Williams and Carlos Alcaraz 5–4, 4–1 to reach the semifinals ! pic.twitter.com/S9ymVwYOoz
Un moment dont se souviendra toujours l’Italien.
« Je ne m’étais jamais attendu de ma vie à jouer contre Serena, c’était incroyable. Avant le match, elle m’a dit qu’elle parlait mieux l’italien que moi. Elle a essayé de m’intimider, mais ça n’a pas marché », a plaisanté le 6e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 13:08