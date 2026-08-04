C’est un véritable coup dur qui vient de tomber : une ancienne championne de l’US Open est contrainte de déclarer forfait et ne pourra pas défendre ses chances lors de cette édition.
Il s’agit d’Emma Raducanu, sacrée en 2021 après sa victoire en finale face à la Canadienne Leylah Fernandez.
La Britannique, qui traverse une saison 2026 compliquée, ne serait pas encore totalement remise de sa blessure. Elle aurait donc préféré renoncer afin de ne prendre aucun risque, selon les informations du journaliste José Morón, publiées sur son compte X.
Toujours selon cette même source, Raducanu souffrirait d’une fracture de stress à la jambe, une blessure qui l’empêcherait de participer au dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le mardi 4 août 2026 à 14:27