Alors que le deuxième tour de l’US Open vient seule­ment de débuter, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi new‐yorkais vient d’an­noncer le forfait du 5e joueur mondial, Jack Draper, victime d’une blessure.

Alors qu’il devait jouer ce jeudi, le Britannique laisse donc son adver­saire, le Belge Zizou Bergs, avancer au troi­sième tour.

Jack Draper has with­drawn from the Men’s Singles event with an injury.



Zizou Bergs advances to the third round by walkover. — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

Un énorme coup dur pour Draper qui va perdre gros en termes de points (675) suite à sa demi‐finale de l’an dernier.