Alors que le deuxième tour de l’US Open vient seulement de débuter, l’organisation du tournoi new‐yorkais vient d’annoncer le forfait du 5e joueur mondial, Jack Draper, victime d’une blessure.
Alors qu’il devait jouer ce jeudi, le Britannique laisse donc son adversaire, le Belge Zizou Bergs, avancer au troisième tour.
Jack Draper has withdrawn from the Men’s Singles event with an injury.— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
Zizou Bergs advances to the third round by walkover.
Un énorme coup dur pour Draper qui va perdre gros en termes de points (675) suite à sa demi‐finale de l’an dernier.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 19:45