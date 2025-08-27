AccueilUS OpenForfait majeur dans le tableau masculin pour le deuxième tour
Forfait majeur dans le tableau masculin pour le deuxième tour

Par Thomas S

Alors que le deuxième tour de l’US Open vient seule­ment de débuter, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi new‐yorkais vient d’an­noncer le forfait du 5e joueur mondial, Jack Draper, victime d’une blessure.

Alors qu’il devait jouer ce jeudi, le Britannique laisse donc son adver­saire, le Belge Zizou Bergs, avancer au troi­sième tour.

Un énorme coup dur pour Draper qui va perdre gros en termes de points (675) suite à sa demi‐finale de l’an dernier. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 19:45

