Demi‐finaliste en titre et 5e joueur mondial, Jack Draper a décidé de déclarer forfait pour la suite de l’US Open alors qu’il devait affronter Zizou Bergs pour une place au troi­sième tour.

Le joueur britan­nique, qui va perdre près de 700 points à l’issue du tournoi, a expliqué les raisons de ce retrait sur ses réseaux sociaux.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be with­dra­wing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discom­fort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

« Salut les amis, je suis désolé de devoir annoncer que je me retire de l’US Open. J’ai fait de mon mieux pour être présent et me donner toutes les chances de jouer, mais l’in­con­fort dans mon bras est devenu trop impor­tant et je dois faire ce qui est juste en prenant soin de moi. Merci pour tout votre soutien. »