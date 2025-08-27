AccueilUS OpenForfait pour le deuxième tour, Jack Draper prend la parole et s'explique
Forfait pour le deuxième tour, Jack Draper prend la parole et s’explique

Thomas S
Demi‐finaliste en titre et 5e joueur mondial, Jack Draper a décidé de déclarer forfait pour la suite de l’US Open alors qu’il devait affronter Zizou Bergs pour une place au troi­sième tour. 

Le joueur britan­nique, qui va perdre près de 700 points à l’issue du tournoi, a expliqué les raisons de ce retrait sur ses réseaux sociaux. 

« Salut les amis, je suis désolé de devoir annoncer que je me retire de l’US Open. J’ai fait de mon mieux pour être présent et me donner toutes les chances de jouer, mais l’in­con­fort dans mon bras est devenu trop impor­tant et je dois faire ce qui est juste en prenant soin de moi. Merci pour tout votre soutien. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 21:11

