Vainqueur d’Alexeï Popyrin (6−4, 7–6, 2–6, 6–3), Frances Tiafoe monte clai­re­ment en puis­sance. Déjà convain­cant face à Shelton, il a été domi­na­teur face à l’Australien propo­sant un jeu « varié » et offensif. Sa balle de match est à ce sujet assez symbolique.

Grande pres­ta­zione di Frances #Tiafoe che supera Alexei #Popyrin in 4 set : 64,76, 26, 63 e vola nei quarti.

Popyrin dopo aver elimi­nato #Djokovic non supera quella che Rino Tommasi chia­mava “la prova del nove”.#UsOpen @usopen

En confé­rence de presse, Frances a été inter­rogé sur la force apporté par le public. L'Américain qui en connait les avan­tages mais aussi les défauts a décidé de changer de méthode.

« Je pense qu’il faut choisir ses moments, car on peut planer telle­ment fort, car les New‐Yorkais sont excités par n’im­porte quoi. Il faut aussi présent sur le court. Trois jours sur cinq, c’est très long, et chaque jour est diffé­rent. J’ai joué contre Ben l’autre fois. Les condi­tions étaient plutôt fraîches. Vous savez, aujourd’hui, nous jouons, il fait assez humide, pas très chaud, mais vrai­ment humide. Je trans­pire beau­coup, donc je ne veux pas dépenser autant d’énergie à célé­brer et à marquer des points plutôt qu’à rester dans le moment présent. Il faut en quelque sorte trouver une solution »