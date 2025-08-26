Information presque prin­ci­pale de ce lundi à l’US Open, la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz fait beau­coup parler, notam­ment du côté des joueurs.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour, Frances Tiafoe s’est montré très taquin avec son collègue.

La hones­tidad de Tiafoe sobre el corte de Carlitos 😂 pic.twitter.com/39Z5wB6UIj — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

« C’est horrible. C’est vrai­ment horrible. C’est mon pote mais quand même. C’est marrant, je l’ai regardé et je me suis dit : ‘Je suppose que tu es aéro­dy­na­mique’. Juan Carlos (Ferrero, le coach d’Alcaraz) riait. Il a dit : ‘Ouais, il est plus rapide qu’il ne l’était déjà. Je me suis dit : ‘Bon, c’est un problème’. Je ne sais pas qui lui a dit que cela lui allait bien, je ne sais pas qui lui a dit de faire ça, mais c’est horrible. À la fin, ça reste Carlos, mon gars, mais il doit venir me voir. »