Après son écla­tante victoire, L’Américain a été inter­rogé sur sa gestion des tour­nois du Grand Chelem et sur sa prépa­ra­tion. Frances Tiafoe qui a réalisé sans doute le meilleur match de sa carrière, a avoué se reposer, et limiter ses dépla­ce­ments en dehors de l’hotel.

« Oui, je commence à savoir comment venir aux Grands Chelems et être prêt. Je pense qu’ar­river à la deuxième semaine, sans perdre un set, ça aide. Des choses comme ça. Se reposer. Je n’ai pas été au restau­rant une seule fois. Je fais des Uber Eats et d’autres trucs, je me détends. » s’est exprimé l’Américain qui rencon­trera Andrey Rublev, un match qui nous offrira un nouveau demi‐finaliste de majeur.