Après une entrée en lice compli­quée en cinq sets, Frances Tiafoe a passé la vitesse supé­rieure à l’oc­ca­sion du deuxième tour de l’US Open où il s’est imposé en trois manches contre le Japonais, Rei Sakamoto : 6–3, 7–6, 7–5.

Double fina­liste à Flushing Meadows (2022, 2024), l’Américain n’a jamais caché son amour pour ce tournoi et ses parti­cu­la­rités, notam­ment celles concer­nant l’agi­ta­tion en tribunes.

Justement inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse, le 12e joueur mondial a une nouvelle fois fait part de son enthou­siasme, spécia­le­ment pour le court Louis Armstrong, le deuxième derrière le Arthur Ashe.

« J’adore jouer ici. J’adore disputer des matchs ici. Le Louis Armstrong est génial. Il y règne une bonne énergie. L’ambiance y est parti­cu­lière. Tout le monde parle. Il n’y a pas de loges où se cacher. Les gens regardent vrai­ment le match. Il y a des gens qui boivent, qui s’amusent, qui parlent sans arrêt. J’adore ça, c’est certain. »