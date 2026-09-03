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Frances Tiafoe sur l’am­biance parti­cu­lière du tournoi : « Tout le monde parle. Il y a des gens qui boivent, qui s’amusent, qui parlent sans arrêt. J’adore ça »

Par
Thomas S
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Après une entrée en lice compli­quée en cinq sets, Frances Tiafoe a passé la vitesse supé­rieure à l’oc­ca­sion du deuxième tour de l’US Open où il s’est imposé en trois manches contre le Japonais, Rei Sakamoto : 6–3, 7–6, 7–5.

Double fina­liste à Flushing Meadows (2022, 2024), l’Américain n’a jamais caché son amour pour ce tournoi et ses parti­cu­la­rités, notam­ment celles concer­nant l’agi­ta­tion en tribunes. 

Justement inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse, le 12e joueur mondial a une nouvelle fois fait part de son enthou­siasme, spécia­le­ment pour le court Louis Armstrong, le deuxième derrière le Arthur Ashe. 

« J’adore jouer ici. J’adore disputer des matchs ici. Le Louis Armstrong est génial. Il y règne une bonne énergie. L’ambiance y est parti­cu­lière. Tout le monde parle. Il n’y a pas de loges où se cacher. Les gens regardent vrai­ment le match. Il y a des gens qui boivent, qui s’amusent, qui parlent sans arrêt. J’adore ça, c’est certain. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 15:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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