Après une entrée en lice compliquée en cinq sets, Frances Tiafoe a passé la vitesse supérieure à l’occasion du deuxième tour de l’US Open où il s’est imposé en trois manches contre le Japonais, Rei Sakamoto : 6–3, 7–6, 7–5.
Double finaliste à Flushing Meadows (2022, 2024), l’Américain n’a jamais caché son amour pour ce tournoi et ses particularités, notamment celles concernant l’agitation en tribunes.
Justement interrogé à ce sujet en conférence de presse, le 12e joueur mondial a une nouvelle fois fait part de son enthousiasme, spécialement pour le court Louis Armstrong, le deuxième derrière le Arthur Ashe.
« J’adore jouer ici. J’adore disputer des matchs ici. Le Louis Armstrong est génial. Il y règne une bonne énergie. L’ambiance y est particulière. Tout le monde parle. Il n’y a pas de loges où se cacher. Les gens regardent vraiment le match. Il y a des gens qui boivent, qui s’amusent, qui parlent sans arrêt. J’adore ça, c’est certain. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 15:17